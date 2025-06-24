Легендарный вратарь Галатасарая трудоустроился в Аргентине

Бывший голкипер Галатасарая Фернандо Муслера продолжит карьеру в Аргентине.

39-летний уругвайский вратарь заключил соглашение с аргентинским Эстудиантесом. Контракт новичка рассчитан до конца декабря 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

🦁 De los Leones al León. Listo para dejar todo. 👊🔛 pic.twitter.com/DTsXVLsN7V — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) June 24, 2025

Состав аргентинской команды голкипер пополнил в статусе свободного агента после того, как недавно покинул Галатасарай, в составе которого выступал на протяжении 14 лет.

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Кроме турецкого клуба, Муслера ранее представлял уругвайские Монтевидео Уондерерс и Насьональ, а в 2007 году перебрался в римский Лацио. На счету голкипера 133 матча в составе сборной Уругвая, с которой он в 2011 году выиграл Копа Америка.

Ранее сообщалось, что Галатасарай пытается подписать основного полузащитника Интера.

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