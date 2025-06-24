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Футбол

Легендарный вратарь Галатасарая трудоустроился в Аргентине

39-летний Фернандо Муслера подписал контракт с Эстудиантесом.
Сегодня, 19:59       Автор: Игорь Мищук
Фернандо Муслера / estudiantesdelaplata.com
Фернандо Муслера / estudiantesdelaplata.com

Бывший голкипер Галатасарая Фернандо Муслера продолжит карьеру в Аргентине.

39-летний уругвайский вратарь заключил соглашение с аргентинским Эстудиантесом. Контракт новичка рассчитан до конца декабря 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

Состав аргентинской команды голкипер пополнил в статусе свободного агента после того, как недавно покинул Галатасарай, в составе которого выступал на протяжении 14 лет.

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Кроме турецкого клуба, Муслера ранее представлял уругвайские Монтевидео Уондерерс и Насьональ, а в 2007 году перебрался в римский Лацио. На счету голкипера 133 матча в составе сборной Уругвая, с которой он в 2011 году выиграл Копа Америка.

Ранее сообщалось, что Галатасарай пытается подписать основного полузащитника Интера.

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