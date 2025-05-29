Известный уругвайский голкипер покинет Галатасарай после 14 лет в клубе
Длительная карьера уругвайского голкипера Фернандо Муслеры в Галатасарае подходит к завершению.
38-летний вратарь покинет турецкий клуб в статусе свободного агента после завершения сезона.
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Об этом сообщает пресс-служба "львов".
Bu bir veda değil, yepyeni başlangıçlara… 💛❤️ pic.twitter.com/OcuB8trqnT— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 29, 2025
Прощальным для уругвайца в составе чемпионов Турции станет домашний матч заключительного тура чемпионата против Истанбул Башакшехира, который состоится в пятницу, 30 мая.
Муслера перешел в Галатасарай в 2011 году из Лацио и провел за это время за турецкую команду 550 матчей.
And the one and only…— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 29, 2025
Fernando Muslera.
💛❤️ pic.twitter.com/Va6P0jWyzt
Вместе со стамбульским клубом уругвайский голкипер завоевал 19 трофеев: восемь раз становился чемпионом, а также выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков Турции.
Ранее сообщалось, что Галатасарай подтвердил интерес к украинскому голкиперу мадридского Реала Андрею Лунину.
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