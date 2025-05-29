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Футбол

Известный уругвайский голкипер покинет Галатасарай после 14 лет в клубе

Фернандо Муслера уйдет из турецкой команды с 19 трофеями в активе.
29 мая, 15:45       Автор: Игорь Мищук
Фернандо Муслера / Getty Images
Фернандо Муслера / Getty Images

Длительная карьера уругвайского голкипера Фернандо Муслеры в Галатасарае подходит к завершению.

38-летний вратарь покинет турецкий клуб в статусе свободного агента после завершения сезона.

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Об этом сообщает пресс-служба "львов".

Прощальным для уругвайца в составе чемпионов Турции станет домашний матч заключительного тура чемпионата против Истанбул Башакшехира, который состоится в пятницу, 30 мая.

Муслера перешел в Галатасарай в 2011 году из Лацио и провел за это время за турецкую команду 550 матчей.

Вместе со стамбульским клубом уругвайский голкипер завоевал 19 трофеев: восемь раз становился чемпионом, а также выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков Турции.

Ранее сообщалось, что Галатасарай подтвердил интерес к украинскому голкиперу мадридского Реала Андрею Лунину.

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