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Футбол

Галатасарай попрощался со звездным нападающим

Мауро Икарди покинул стамбульский клуб свободным агентом.
Сегодня, 12:45       Автор: Игорь Мищук
Мауро Икарди / Getty Images
Мауро Икарди / Getty Images

Турецкий Галатасарай попрощался с аргентинским нападающим Мауро Икарди.

Стамбульский клуб опубликовал обращение к 33-летнему футболисту, который покинул команду в статусе свободного агента.

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"Сегодня мы говорим не о расставании, а о наследии. То, что ты больше не наденешь форму Галатасарая, не изменит твоего места в наших сердцах. Ты не просто вписал свое имя золотыми буквами в историю клуба - ты навсегда останешься одной из легенд Галатасарая. Такую любовь не забывают", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, что Икарди выступал за Галатасарай с 2022 года. Всего в составе турецкой команды он провел 134 матча, в которых отличился 77 голами и 25 результативными передачами.

Вместе со стамбульским клубом аргентинец четырежды становился чемпионом, а также завоевал Кубок и Суперкубок Турции.

Отметим, ранее Галатасараю приписывали интерес к нападающему Динамо Матвею Пономаренко.

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