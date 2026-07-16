Галатасарай попрощался со звездным нападающим
Турецкий Галатасарай попрощался с аргентинским нападающим Мауро Икарди.
Стамбульский клуб опубликовал обращение к 33-летнему футболисту, который покинул команду в статусе свободного агента.
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"Сегодня мы говорим не о расставании, а о наследии. То, что ты больше не наденешь форму Галатасарая, не изменит твоего места в наших сердцах. Ты не просто вписал свое имя золотыми буквами в историю клуба - ты навсегда останешься одной из легенд Галатасарая. Такую любовь не забывают", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Sevgili Mauro,— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2026
Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.
Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.
Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve… pic.twitter.com/JQJKK3nFyo
Напомним, что Икарди выступал за Галатасарай с 2022 года. Всего в составе турецкой команды он провел 134 матча, в которых отличился 77 голами и 25 результативными передачами.
Вместе со стамбульским клубом аргентинец четырежды становился чемпионом, а также завоевал Кубок и Суперкубок Турции.
Отметим, ранее Галатасараю приписывали интерес к нападающему Динамо Матвею Пономаренко.
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