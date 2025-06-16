Галатасарай пытается подписать основного полузащитника Интера

Пока "нерадзурри" требуют за Хакана Чалханоглу больше предложенного.

Галатасарай ведет переговоры с Интером о подписании основного полузащитника миланской команды Хакана Чалханоглу.

Как сообщает TMW со ссылкой на Corriere dello Sport, пока между сторонами существуют разногласия по поводу суммы трансфера. Тем не менее "львы" хотят воспользоваться тем, что 31-летний футболист с детства является именно их поклонником, чтобы убедить его на переход.

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По информации источника, турецкий клуб уже сделал предложение в размере 30 миллионов евро, однако "нерадзурри" рассчитывают получить за своего игрока не менее 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Чалханоглу провел за Интер во всех турнирах 47 матчей, отличившись 11 голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Галатасарай хочет подписать хавбека Манчестер Сити.

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