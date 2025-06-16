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Футбол

Галатасарай пытается подписать основного полузащитника Интера

Пока "нерадзурри" требуют за Хакана Чалханоглу больше предложенного.
Сегодня, 15:10       Автор: Игорь Мищук
Хакан Чалханоглу / Getty Images
Хакан Чалханоглу / Getty Images

Галатасарай ведет переговоры с Интером о подписании основного полузащитника миланской команды Хакана Чалханоглу.

Как сообщает TMW со ссылкой на Corriere dello Sport, пока между сторонами существуют разногласия по поводу суммы трансфера. Тем не менее "львы" хотят воспользоваться тем, что 31-летний футболист с детства является именно их поклонником, чтобы убедить его на переход.

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По информации источника, турецкий клуб уже сделал предложение в размере 30 миллионов евро, однако "нерадзурри" рассчитывают получить за своего игрока не менее 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Чалханоглу провел за Интер во всех турнирах 47 матчей, отличившись 11 голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Галатасарай хочет подписать хавбека Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы галатасарай Интер Милан Хакан Чалханоглу

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