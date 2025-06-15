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Турецкий гранд хочет подписать хавбека Манчестер Сити

Илкай Гюндоган может переехать в Галатасарай.
Сегодня, 18:02       Автор: Андрей Безуглый
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Галатасарай внимательно следит за Илкаем Гюндоганом, утверждает Флориан Плеттенберг.

Инсайдер уточняет, что до завершения клубного ЧМ турецкий клуб вряд ли начнет переговоры с игроком.

Напомним, что 34-летний немец перед прошлым сезоном вернулся в состав Сити, где провел 33 матча.

Контракт Гюндогана с "горожанами" рассчитан до лета 2026 года, а потому Галатасарй надеется приобрести игрока за символическую сумму.

Ранее также сообщалось, что украинский легионер может покинуть турецкий чемпионат.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай Илкай Гюндоган

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