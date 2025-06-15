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Футбол

Чемпион Дании интересуется украинским легионером Трабзонспора

Даниил Сикан может покинуть турецкую команду через полгода после перехода из Шахтера.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Украинский нападающий Трабзонспора Даниил Сикан может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Как утверждает A Spor, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован действующий чемпион и обладатель Кубка Дании Копенгаген.

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Предполагается, что турецкий клуб будет открыт к продаже украинца, поскольку тот не оправдал ожиданий тренерского штаба.

Напомним, что Сикан в январе этого года перешел в Трабзонспор из Шахтера за 6 миллионов евро. В составе турецкой команды нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что еще один украинский легионер Трабзонспора Арсений Батагов заинтересовал Галатасарай.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы копенгаген Трабзонспор Даниил Сикан

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Чемпион Дании интересуется украинским легионером Трабзонспора
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