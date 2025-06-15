Чемпион Дании интересуется украинским легионером Трабзонспора

Даниил Сикан может покинуть турецкую команду через полгода после перехода из Шахтера.

Украинский нападающий Трабзонспора Даниил Сикан может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Как утверждает A Spor, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован действующий чемпион и обладатель Кубка Дании Копенгаген.

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Предполагается, что турецкий клуб будет открыт к продаже украинца, поскольку тот не оправдал ожиданий тренерского штаба.

Напомним, что Сикан в январе этого года перешел в Трабзонспор из Шахтера за 6 миллионов евро. В составе турецкой команды нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что еще один украинский легионер Трабзонспора Арсений Батагов заинтересовал Галатасарай.

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