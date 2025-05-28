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Футбол

Один из украинцев может покинуть Трабзонспор летом

Даниил Сикан не впечатлил Фатиха Текке.
Сегодня, 14:37       Автор: Василий Медвидь
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Вингер Трабзонспора Даниил Сикан может покинуть клуб летом.

Как сообщает Gunebakis Trabzon Haber, Сикан не входит в планы Фатиха Текке. 24-летний украинец не впечатлил турка своей игрой.

Если найдется покупатель на Даниила, то «бордово-синие» без проблем с ним расстанутся.

Напомним, ранее сообщалось, что легенда турецкого футбола Арда Туран впервые обратился к фанатам Шахтера в качестве тренера «горняков».

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор Даниил Сикан

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