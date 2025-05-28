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Футбол

Туран впервые обратился к болельщикам Шахтера

Турок записал видеообращение.
Сегодня, 12:30       Автор: Митя Шитко
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Шахтер назначил Арда Турана на пост главного тренера команды.

Специалист обратился к фанатам "горняков":

"Приветствую, болельщики Шахтера. Это Арда Туран - ваш новый главный тренер.

Я очень рад присоединиться к такому великому клубу. Скоро увидимся!".

Последним клубом Турана был турецкий Эюпспор, с которым он занял шестое место, набрав 53 очка за 36 игр.

Отметим, что директор Шахтера Сергей Палкин оценил перспективы Турана в Шахтере.

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