"Принесет клубу трофеи": Палкин оценил перспективы Турана в Шахтере

Турецкий специалист Арда Туран возглавил донецкий Шахтер. Генеральный директор отечественного гранда Сергей Палкин дал характеристику 38-летнему тренеру, сообщает официальный сайт клуба.

"Арда Туран – перспективный и амбициозный тренер с опытом работы в чрезвычайно конкурентном турецком чемпионате.

Как игрок он является настоящей легендой европейского футбола, и я верю, что вместе с Шахтером он обречен на не менее успешную тренерскую карьеру – такую, что принесет клубу трофеи как в Украине, так и на международной арене", – заявил функционер.

Туран стал 13-м тренером-легионером во главе "горняков". В последний раз украинский специалист был полноценным наставником Шахтера более 20-ти лет назад. В сезоне 2002/03 дончан тренировал Валерий Яремченко.

Напомним, отечественная Премьер-лига раздала индивидуальные награды по итогам последнего тура.

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