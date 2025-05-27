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Футбол

Герои сражений за еврокубки получили последние призы сезона УПЛ

Эксперты и обозреватели последний раз определили лучших в кампании 2024/25.
Вчера, 18:12       Автор: Антон Федорцив
Младен Бартулович / ФК Заря
Младен Бартулович / ФК Заря

Украинская Премьер-лига назвала лучших футболиста и тренера финального тура. Награды достались представителям житомирского Полесья и луганской Зари, сообщает официальный сайт УПЛ.

Форвард "полесских волков" Факундо Батиста – лучший игрок 30-го тура. Он сравнял счет в противостоянии с криворожским Кривбассом (1:1). Ничьей оказалось достаточно для выхода Полесья в Лигу конференций.

В свою очередь наставник Зари Младен Бартулович – лучший тренер отчетного тура. Его подопечные неожиданно одолели львовские Карпаты на выезде (3:1). Голы Джордана, Мичина и Слесаря ​​лишили "львов" еврокубков.

В символическую команду также попали представители Колоса из Ковалевки, петровского Ингульца, Оболони из Киева, столичного Динамо и Кривбасса. Они сформировали сборную лучших (4-3-3): Сапутин – Владою, Джордан, Малыш, Стасюк – Мичин, Пихаленок, Твердохлиб – Слесарь, Батиста, Груша.

К слову, лидер полтавской Ворсклы Ибрагим Кане попал в сферу интересов чемпиона Украины.

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