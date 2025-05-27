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Футбол

Лидер Ворсклы ведет переговоры с Динамо

Кане рассказал, от кого зависит судьба трансфера.
Вчера, 10:31       Автор: Митя Шитко
Ибраим Кане / ФК Ворскла
Ибраим Кане / ФК Ворскла

Полузащитник Ворсклы Ибраим Кане может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По словам 24-летнего игрока, он ведет трансферные переговоры с Динамо.

"Я веду переговоры, но на данный момент я ничего больше не могу сказать, потому что последнее слово за Ворсклой".

В текущем сезоне Кане провел 31 матч за полтавскую команду во всех турнирах, забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что наставник Динамо Александр Шовковский поделился впечатлениями от завоевания чемпионства в УПЛ.

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