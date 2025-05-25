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Футбол

"Совсем другое ощущение": Шовковский поделился впечатлениями от завоевания чемпионства

Главный тренер Динамо подытожил победный сезон.
Вчера, 10:55       Автор: Игорь Мищук
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал завоевание чемпионского титула украинской Премьер-лиги в сезоне-2024/25.

50-летний специалист поделился впечатлениями от победы в чемпионате уже в качестве наставника киевской команды.

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"Вы знаете, 14 раз я был причастен в качестве игрока, когда команда выигрывала чемпионат Украины. Сегодня впервые я завоевываю чемпионство как главный тренер - и это совсем другое ощущение.

И это благодарность президенту и руководству клуба за доверие, за поддержку. А еще приятнее, что сегодняшняя наша победа - юбилейная, 30-я. Победа, которая дает нам еще одну звезду. И именно эту звезду мы хотим посвятить нашим воинам, нашим защитникам. Это звезда благодарности. Для того, чтобы сегодня мы стояли здесь и праздновали, они делают все возможное, чтобы в наших домах был мир. Они защищают нашу землю. Они защищают наши дома. И низкий поклон им и благодарность. Это ваша звезда, это наша благодарность.

А я еще раз поздравляю Киев, еще раз поздравляю с победой, чемпионством. И хочу еще раз напомнить вам, что мы это сделали без единого поражения. Динамо - чемпион", - приводит слова Шовковского официальный сайт клуба.

Напомним, что после заключительного матча УПЛ с Колосом (1:1) Динамо вручили чемпионские награды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Александр Шовковский Украинская Премьер-лига

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