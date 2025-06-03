Турецкий гранд интересуется украинским защитником
Арсений Батагов может стать игроком Галатасарая.
Центрбек Трабзонспора Арсений Батагов может сменить клубную прописку.
Как сообщает Fotospor, Батагов заинтересовал Галатасарай. Действующий чемпион Турции ищет варианты для усиления обороны.
В случае перехода, Арсений будет бороться за место в старте с 30-летним Абдюлкеримом Бардакджи.
В сообщении источника отмечается, что наставник Трабзонспора Фатих Текке готов отпустить 23-летнего украинца и положительно относится к идее его продажи.
Напомним, что ранее стало известно, что Текке также хотел бы продать Сикана.
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