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Футбол

Турецкий гранд интересуется украинским защитником

Арсений Батагов может стать игроком Галатасарая.
Вчера, 23:13       Автор: Василий Медвидь
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Центрбек Трабзонспора Арсений Батагов может сменить клубную прописку.

Как сообщает Fotospor, Батагов заинтересовал Галатасарай. Действующий чемпион Турции ищет варианты для усиления обороны.

В случае перехода, Арсений будет бороться за место в старте с 30-летним Абдюлкеримом Бардакджи.

В сообщении источника отмечается, что наставник Трабзонспора Фатих Текке готов отпустить 23-летнего украинца и положительно относится к идее его продажи.

Напомним, что ранее стало известно, что Текке также хотел бы продать Сикана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай Трабзонспор арсений батагов

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