Галатасарай объявил о подписании игрока сборной Германии

Галатасарай официально объявил о подписании Лероя Сане на правах свободного агента.

Стороны подписали трехлетний контракт, футболист присоединится к турецкой команде с 1 июля.

📌 Official communication from Galatasaray SK:



An agreement has been reached with the football player Leroy Aziz Sané for a period of three seasons, starting from July 1, 2025.



According to the agreement, the player will be paid a net guaranteed salary of €9.000.000 per…