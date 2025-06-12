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Футбол

Де Брюйне официально стал игроком Наполи

33-летний хавбек подписал двухлетний контракт.
Сегодня, 18:15       Автор: Андрей Безуглый
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Наполи официально подписал Кевина де Брюйне.

Напомним, бельгийский хавбек ушел из Манчестер Сити по завершении контракта. Потому неаполитанцам игрок достался бесплатно.

33-летний Кевин подписал с клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон. О зарплате игрока клуб не сообщил.

В Манчестер Сити де Брюйне провел 422 матча, отличившись 108 голами и 177 ассистами.

Ранее также своего новичка презентовал и Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Кевин Де Брюйне

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