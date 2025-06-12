Манчестер Юнайтед официально представил первого летнего новичка

Матеус Кунья официально стал игроком Манчестер Юнайтед.

Трансфер бразильца обошелся манкунианцам в 62,5 млн фунтов. Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон получит эти деньги несколькими траншами.

С самим же Куньей был подписан пятилетний контракт с опцией продления еще на сезон.

Трудно выразить словами мои чувства по поводу того, что я стал игроком Манчестер Юнайтед. С тех пор, как я был ребенком в Бразилии и смотрел матчи Премьер-лиги по телевизору в доме моей бабушки, Юнайтед был моей любимой английской командой, и я мечтал надеть красную футболку. Я хочу поблагодарить свою семью и всех, кто помог мне воплотить эту мечту в реальность. Я с нетерпением жду начала предсезонной подготовки, чтобы познакомиться с товарищами по команде и подготовиться к предстоящему сезону. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы усердно работать, чтобы стать ценным членом команды и помочь этому клубу вернуться на вершину

Ранее также Реал представил своего новичка.

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