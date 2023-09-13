Верратти официально стал игроком катарского клуба

Катарский Аль-Араби объявил о подписании полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Как сообщает официальный сайт представителя высшего дивизиона Катара, итальянский хавбек подписал с клубом трехлетний контракт до июня 2026 года.

В своей новой команде 30-летний футболист будет выступать под седьмым номером.

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Финансовые условия сделки не разглашаются, но, как сообщалось ранее, Аль-Араби заплатил за Верратти 45 миллионов евро, а заработная плата игрока в катарском клубе составит 30 миллионов евро в год.

تعاقدت إدارة النادي العربي مع النجم الدولي الإيطالي ماركو فيراتي قادماً من نادي باريس سان جيرمان لمدة ثلاث مواسم 🔴⚪️🦅#فيراتي_عرباوي#العربي pic.twitter.com/7iAIuhHlFo — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) September 13, 2023

Напомним, что Верратти выступал за ПСЖ с 2012 года, перейдя из Пескары. Всего в составе французского клуба он провел 416 матчей, отличившись 11 голами и 61 результативной передачей.

Вместе с парижанами итальянский полузащитник девять раз становился чемпионом, а также выиграл шесть Кубков Франции, шесть Кубков французской лиги и девять Суперкубков Франции.

Ранее сообщалось, что полузащитник ПСЖ отказался от переезда в Катар.

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