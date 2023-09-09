Полузащитник ПСЖ отказался от переезда в Катар
Дракслер останется в стане парижан.
Хавбек ПСЖ Юлиан Дракслер отказался покидать клуб. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Немецкий футболист не захотел переходить в катарский Аль-Ахли. Клуб предлагал 29-летнему игроку солидный контракт, но Юлиан решил остаться в Европе.
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Отметим, в ПСЖ не рассчитывают на Дракслера, ввиду чего парижанам было бы выгодно расстаться с ним, чтобы облегчить зарплатную ведомость.
Прошлый сезоне атакующий полузащитник провел в аренде в Бенфике, где за 10 матчей забил всего один гол.
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