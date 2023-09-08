Новичок ПСЖ: Я готов умереть за этот клуб

Новоиспеченный форвард ПСЖ Рандал Коло Муани высказался о своем приходе в команду.

По словам Коло Муани, он болел за клуб с самого детства, когда он еще не был топовым и он готов умереть за него.

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"Это клуб, за который я болел, когда был маленьким, и это город, в котором я вырос. Это мой город, поэтому я готов был сделать все от себя зависящее, чтобы приехать сюда. Всегда приятно возвращаться к истокам и стараться достичь наибольших успехов с клубом, который я люблю.

Мне импонирует то, как работает с этой новой командой тренер. Весь проект мне также очень нравится. Теперь мы должны приступать к работе

Моя цель - получить вместе с клубом много трофеев. Думаю, я готов помочь своей команде пройти как можно дальше. Я тот, кто выкладывается на поле на полную. Так что я готов умереть за этот клуб.

Безусловно, мне поможет то, что в ПСЖ играют несколько моих партнеров по сборной. Всегда приятно приходить в клуб, где играют друзья, и развиваться вместе с ними",- заявил Коло Муани

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