Президент ПСЖ: Не вижу угрозы европейскому футболу со стороны Саудовской Аравии

По мнению Нассера Аль-Хелаифи, нечего переживать из-за того массовой миграции футболистов из Европы.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, которого переизбрали главой Ассоциации европейских клубов, прокомментировал активность клубов Саудовской Аравии, которые за прошедшее лето приобрели множество футболистов из чемпионатов Европы.

По его мнению, пока что саудовские клубы не несут никакой угрозы европейским командам и лигам.

"Я не думаю, что есть какая-либо опасность. Давайте сфокусируемся на Европе и наших клубах", - цитирует Аль-Хелаифи Альфредо Педулла.

"У нас самые большие и самые важные соревнования, к тому же у нас лучшие игроки. Я не должен судить то, что происходит за пределами Европы. Давайте только фокусироваться на нас самих".

Однако полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри не согласен с таким мнением. Он считает, что массовый отток футболистов навредит европейским лигам.

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