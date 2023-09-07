iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент ПСЖ: Не вижу угрозы европейскому футболу со стороны Саудовской Аравии

По мнению Нассера Аль-Хелаифи, нечего переживать из-за того массовой миграции футболистов из Европы.
Вчера, 23:13
Нассер Аль-Хелаифи / Getty Images
Нассер Аль-Хелаифи / Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, которого переизбрали главой Ассоциации европейских клубов, прокомментировал активность клубов Саудовской Аравии, которые за прошедшее лето приобрели множество футболистов из чемпионатов Европы.

По его мнению, пока что саудовские клубы не несут никакой угрозы европейским командам и лигам.

"Я не думаю, что есть какая-либо опасность. Давайте сфокусируемся на Европе и наших клубах", - цитирует Аль-Хелаифи Альфредо Педулла.

"У нас самые большие и самые важные соревнования, к тому же у нас лучшие игроки. Я не должен судить то, что происходит за пределами Европы. Давайте только фокусироваться на нас самих".

Однако полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри не согласен с таким мнением. Он считает, что массовый отток футболистов навредит европейским лигам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Саудовская Аравия Нассер Аль-Хелаифи

Статьи по теме

Президент ПСЖ переизбран главой Ассоциации европейских клубов Президент ПСЖ переизбран главой Ассоциации европейских клубов
Родри: Европейский футбол проигрывает от продажи футболистов в Саудовскую Аравию Родри: Европейский футбол проигрывает от продажи футболистов в Саудовскую Аравию
Стали известны причины срыва перехода Гризманна в ПСЖ Стали известны причины срыва перехода Гризманна в ПСЖ
Трансферы не состоятся: Санчо и Салах не уедут в Саудовскую Аравию Трансферы не состоятся: Санчо и Салах не уедут в Саудовскую Аравию
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Евро-202400:05
Квалификация к Евро-2024: Франция победила Ирландию, Нидерланды разгромили Грецию
Вчера, 23:55
Бокс23:55
Бокс: расписание боев
Евро-202423:48
Франция легко обыграла Ирландию и практически гарантировала себе место на ЧЕ-2024
Евро-202423:47
Нидерланды уничтожили Грецию в рамках отбора на Евро-2024
Бокс23:23
Фьюри и Нганну провели первую битву взглядов
Европа23:13
Президент ПСЖ: Не вижу угрозы европейскому футболу со стороны Саудовской Аравии
Европа22:54
Арсенал рассматривает возможность расторжения контракта со своим игроком
НБА22:50
Дюрант признался, что долголетие ЛеБрона в НБА вдохновляет его
НБА22:25
Роуз заскучал на концерте Дрейка и начал партию в шахматы
Европа22:19
Президент ПСЖ переизбран главой Ассоциации европейских клубов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK