Президент ПСЖ переизбран главой Ассоциации европейских клубов
Аль-Хелайфи одержал единогласную победу.
Состоялись выборы главы Ассоциации европейских клубов. Об этом сообщает издание beIN Sports.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи был переизбран на должность руководителя ECA по итогам заседания генеральной ассамблеи организации.
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Полномочия главы парижского клуба продлены до 2027 года. Данное решение было принято единогласно.
Напомним, Аль-Хелайфи возглавляет данную организацию с 2021 года. Кроме того, функционер входит в состав исполнительного комитета УЕФА.
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