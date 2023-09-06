Президент ПСЖ: Мбаппе – невероятный игрок и фантастический человек

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи рассказал о положении дел в клубе.

"Килиан Мбаппе – невероятный игрок и фантастический человек. Состав ПСЖ, как на поле, так и за его пределами, никогда не был таким сплоченным. В этом можно было убедиться в воскресенье во время победы над Лионом".

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"В этом году, с новым циклом ПСЖ, мы будем меньше фокусироваться на результатах и больше на стиле игры. Если у нас это получится, то результаты придут. У нас есть тренер и фантастический спортивный директор. Я очень доволен новым настроем, который царит в ПСЖ", - заявил Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Напомним, после четырех Туров ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав всего восемь баллов.

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