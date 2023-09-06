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Мбаппе отказался от бонуса за лояльность от ПСЖ ради возвращения на поле

Француз решил пойти на небольшое примирение с клубом, при этом лишившись огромной суммы денег.
Сегодня, 10:07
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Минувшим летом Килиан Мбаппе серьезно поссорился с руководством ПСЖ, отказавшись активировать опцию продления контракта еще на год.

Француз хотел покинуть Париж следующим летом в качестве свободного агента, что не устраивает клуб, который хочет заработать на футболисте.

Конфликт между сторонами дошел до той степени, что Мбаппе запретили тренироваться с командой. Кроме этого, футболиста выставили на продажу, желая избавиться от него уже в этом году.

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Однако с приближением старта чемпионата Франции клуб и игрок помирились и форвард, в итоге, регулярного выходит на поле, помогая своей команде побеждать.

Как сообщает L`Equipe, это стало возможным благодаря одному действию Мбаппе - он отказался от бонуса за лояльность в размере 100 миллионов евро.

Однако при этом он все так же отказывается от нового контракта с ПСЖ, намереваясь бесплатно покинуть Францию следующим летом.

Отметим, что Килиан Мбаппе пропустил первый тур чемпионата Франции, после чего забил пять голов в следующих трех матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе

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