Родри: Европейский футбол проигрывает от продажи футболистов в Саудовскую Аравию
Минувшим летом произошел настоящий отток футбольных кадров из Европы в Саудовскую Аравию.
Во время пресс-конференции к матчу Грузия - Испания хавбек "фурии рохи" Родри выразил обеспокоенность случившимся.
"Европейский футбол в этой ситуации проигрывает, и это вполне понятно, учитывая те суммы денег, которые они предоставляют", - цитирует испанца Transfer News Live.
Полузащитник также заявил, что недопустимо отпускать молодых и талантливых футболистов в Саудовскую Аравию, приведя в пример своего соотечественника Габри Вейгу, который отказался от трансфера в Наполи ради больших денег Аль-Ахли.
"Нам придется контролировать происходящую утечку талантов, поскольку мы уже видим, как молодые игроки переезжают в Саудовскую Аравию".
Матч квалификации чемпионата Европы-2024 между Грузией и Испанией состоится в пятницу, 8 сентября. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.
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