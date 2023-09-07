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Родри: Европейский футбол проигрывает от продажи футболистов в Саудовскую Аравию

Испанскому хавбеку не по душе то, какое количество игроков согласилось уехать из Европы.
Сегодня, 19:11
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Минувшим летом произошел настоящий отток футбольных кадров из Европы в Саудовскую Аравию.

Во время пресс-конференции к матчу Грузия - Испания хавбек "фурии рохи" Родри выразил обеспокоенность случившимся.

"Европейский футбол в этой ситуации проигрывает, и это вполне понятно, учитывая те суммы денег, которые они предоставляют", - цитирует испанца Transfer News Live.

Полузащитник также заявил, что недопустимо отпускать молодых и талантливых футболистов в Саудовскую Аравию, приведя в пример своего соотечественника Габри Вейгу, который отказался от трансфера в Наполи ради больших денег Аль-Ахли.

"Нам придется контролировать происходящую утечку талантов, поскольку мы уже видим, как молодые игроки переезжают в Саудовскую Аравию".

Матч квалификации чемпионата Европы-2024 между Грузией и Испанией состоится в пятницу, 8 сентября. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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