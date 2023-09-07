Евро-2024: что смотреть? Третья сотня Роналду и реванш итальянцев за позор отбора ЧМ-2022

Кто-то ее обожает, кто-то ее ненавидит, но она каждый раз приходит - международная пауза в футболе.

Только все начали входить во вкус клубных матчей, как тут же все разъехались по своим национальным сборным.

В четверг, 7 сентября, продолжится групповой этап квалификации чемпионата Европы 2024 года, а потому мы предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными и интригующими поединками предстоящего тура.

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Франция - Ирландия

Четверг, 7 сентября

Группа В, начало матча - 21:45

Источник: скриншот

Какая ассоциация может возникнуть, когда встречаются эти две сборные? Ну конечно же тот самый матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2010 года, когда Тьерри Анри подыграл себе рукой.

Стоит признать, что подобная ассоциация довольно заезжена и порядком уже надоела. Тем более, что с того момента команды повстречались на трех разных турнирах: ЧЕ-2016, ЧМ-2018 и во втором туре нынешней квалификации.

В том матче "Les Bleus" одержали минимальную выездную победу за счет гола Бенжамена Павара, который наконец-то сбежал из Баварии и теперь радуется жизни в составе Интера.

Предстоящая встреча примечательна тем, что по ее итогу Франция может практически гарантировать себе первое место группы и при этом вряд ли у кого-то возникнет сомнение на счет того, а выйдут ли французы на Евро-2024.

Для ирландцев этот поединок также важен, ведь они ведут борьбу за второе место с Грецией и Нидерландами.

Грузия - Испания

Пятница, 8 сентября

Группа А, начало матча - 19:00

Источник: скриншот

Несмотря на нынешнее положение, у Испании все не так уж и плохо, как может показаться с первого взгляда.

Да, она идет предпоследней. Да, до лидера группы девять очков. Но ведь и сыграли испанцы всего два матча, а у Шотландии таких игр уже четыре. А потому отрыв можно и нужно нивелировать.

Другое дело, что в плане игры у "фурии рохи" все не так уж и гладко. Да и скандалы вокруг женской сборной и президента местной Федерации вряд ли помогут настроиться на нужный лад.

Этим могут воспользоваться грузины, которые намерены побороться за путевку на чемпионат Европы. За предыдущие три матча команда Вилли Саньоля продемонстрировала всю палитру результатов: ничья с Новергией (1:1), победа над Кипром (2:1) и поражение от Шотландии (0:2).

Но все равно успех Грузии в игре с Испанией кажется маловероятным - уж слишком велика разница между этими командами.

Словакия - Португалия

Пятница, 8 сентября

Группа J, начало матча - 21:45

Источник: скриншот

Пока что сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса идет просто безупречно: 4 матча, 4 победы, 14 голов забито, ни одного не пропустили - красота.

Однако все это было оформлено во встречах с соперниками, которые ну уж слишком заметно уступают европейским бразильцам в мастерстве. А вот следующий соперник вполне может потрепать нервы.

Словакия показала практически такой же результат в плане набора очков (10). А вот в плане голов словаки оказались куда более прагматичными - всего пять голов за четыре игры.

К тому же сейчас главным соперником Словакии за место на ЧЕ-2024 считается не Исландия и не Босния, а Люксембург. Но его словацкая сборная уже один раз обыграла.

Для Криштиану Роналду этот матч станет особенным - 38-летний португалец разменяет третью сотню игр за сборную, чем лишь увеличит показатель своего рекорда по количеству сыгранных матчей на международном уровне. И, конечно же, он захочет отметить это дело забитым голом, которых у него уже 123.

Северная Македония - Италия

Суббота, 9 сентября

Группа С, начало матча - 21:45

Источник: скриншот

Вот мы и перешли к группе, которая интересует украинских болельщиков больше всего.

За Италией будет интересно следить не только по той причине, что она является прямым соперником сборной Украины за место на Евро-2024, но и потому, что смена главного тренера никогда не проходит бесследно.

Роберто Манчини посреди августа решил, что работа в сборной ему больше не по душе, и подал в отставку.

Писали, что у него был конфликт с президентом Федерации футбола Италии, который вмешивался в дела сборной, назначая "своих" людей. Однако практически сразу же итальянец уехал на заработки в Саудовскую Аравию, что ставит под сомнение его истинный мотив бросить "скуадру адзурру".

Источник: Getty Images

В то же самое время Федерация связалась с любителем поработать на росии Лучано Спаллетти, который с радостью принял предложение возглавить сборную.

Если верить президенту Наполи Аурелио Де Лаурентису, тренер поступил непорядочно, ведь он ушел из Неаполя, так как ему нужен был годичный отпуск. Хотя чего ожидать от того, кто работал на газпром...

Но ведь и это еще не все. Давайте вспомним, кто не пустил итальянцев на чемпионат мира в Катаре? Правильно, Северная Македония, их будущий оппонент.

Так что итальянским футболистам придется не только показывать себя перед новым тренером, но и доказывать своим болельщикам, что то поражение в квалификации были ничем иным, как досадной случайностью.

Украина - Англия

Суббота, 9 сентября

Группа С, начало матча - 19:00

Источник: скриншот

Самый главный для нас матч предстоящих дней - Украина в польском Вроцлаве встретится с Англией.

В первом поединке отбора "желто-синие" под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня без шансов уступили "Трем львам" на Уэмбли. Стоит признать, что в тот момент вряд ли кто-то рассчитывал на другой результат.

Теперь у нашей команды появился постоянный тренер с современным видением игры. Вот только первые матчи квалификации против Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0) получились достаточно нервными.

У нас есть игроки которые не помогут сборной из-за травм, но у Англии их еще больше. Очень хотелось бы, чтобы Украина этим воспользовалась сполна - когда еще предоставится такой шанс.

Источник: УАФ

К тому же сейчас украинская сборная занимает второе место, сыграв на один матч больше, чем Италия, и имея на три балла больше. Поэтому нужно закреплять за собой эту строчку.

Представитель Туманного Альбиона практически гарантировал себе путевку на Евро - может быть, в игре с Украиной англичане не будут играть на все 100% своих возможностей. Да и победа над таким соперником зарядит наших футболистов перед будущей игрой с Италией.

Так что, как бы очевидно это не звучало, нам нужно брать максимум из всех встреч, чтобы рассчитывать на поездку в Германию следующим летом - сейчас у нас есть для этого шансы и возможности.

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