ПСЖ летом отклонил несколько предложений от топ-клубов по своему звездному полузащитнику

И все ради того, чтобы все же избавиться от него.

Итальянский хавбек Марко Верратти мог уйти из ПСЖ немного раньше.

Как сообщает издание Lequipe, футболистом в течении этого лета интересовался ряд топ-клубов. Итальянца хотели видеть в Барселоне. Баварии и Челси.

Отмечается, что все эти клубы делали предложения по аренде Верратти, но они были отклонены. Входила ли в предложения опция выкупа неизвестно.

Стоит сказать, что Верратти все же покинет стан ПСЖ в самое ближайшее время, ведь его продадут в один из катарских клубов.

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