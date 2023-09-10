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ПСЖ летом отклонил несколько предложений от топ-клубов по своему звездному полузащитнику

И все ради того, чтобы все же избавиться от него.
Сегодня, 16:53
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Итальянский хавбек Марко Верратти мог уйти из ПСЖ немного раньше.

Как сообщает издание Lequipe, футболистом в течении этого лета интересовался ряд топ-клубов. Итальянца хотели видеть в Барселоне. Баварии и Челси.

Отмечается, что все эти клубы делали предложения по аренде Верратти, но они были отклонены. Входила ли в предложения опция выкупа неизвестно.

Стоит сказать, что Верратти все же покинет стан ПСЖ в самое ближайшее время, ведь его продадут в один из катарских клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти

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