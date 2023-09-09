Полузащитник сборной Италии в шаге от перехода в катарский клуб

ПСЖ продаст одного из своих звездных хавбеков.

Как сообщает L'equipe, уход Марко Вератти в Аль-Араби - решенный вопрос. Игроку осталось пройти лишь медосмотр для катарского клуба.

Финансовые детали сделки остаются неизвестными. Также неизвестно сколько будет зарабатывать итальянец в новой команде.

Отметим, что ранее Вератти был не включен в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов.

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