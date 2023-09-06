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ПСЖ не включил ключевого полузащитника в заяву на Лигу чемпионов

Верратти, похоже, покидает стан парижан.
Сегодня, 19:19
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

ПСЖ решил не включить в заявку на Лигу чемпионов двух футболистов. Об этом сообадет издание RMC Sport.

Парижане оставили вне списка Марко Верратти и Уго Экетике. Итальянец, вероятно, не сыграет в еврокубках из-за того, что совсем скоро перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

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В свою очередь решение не вносить в список французского нападающего связано в первую очередь с высокой конкуренцией в атаке. При этом в заявку попали Кейлор Навас и Преснель Кимпембе.

Напомним, ПСЖ сыграет в группе F, где встретится с Ньюкаслом, Миланом и Боруссией Дортмунд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти Уго Экетике

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