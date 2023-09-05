Экс-тренер ПСЖ близок к тому, чтобы возглавить катарский клуб

Кристоф Галтье может принять предложение от клуба, который ранее возглавлял Луиш Каштру.

Бывший наставник ПСЖ Кристоф Галтье, судя по всему, не будет долго скучать без работы.

Как сообщает журналист издания RMC Фабрис Хоукинс, французский специалист получил предложение из чемпионата Катара.

Галтье в ближайшее время может возглавить местный Аль-Духаиль. Детали контракта на даннный момент остаются неизвестными.

Кристоф может заменить в Аль-Духаиле экс-форварда Челси, Милана и Интера Эрнана Креспо. Также в свое время клуб возглавляли бывший тренер Шахтера Луиш Каштру и нынешний рулевой сборной Марокко Валид Реграги.

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