Вильярреал остался без кипера из-за вооруженного нападения

Петер Гулачи с семьей стал жертвой ограбления.

Голкипер Вилльяреала Петер Гулачи пропустит предстоящий матч против Наполи, пишет COPE.

Утром, 13 октября, группа вооруженных грабителей ворвалась в дом 36-летнего венгра. Гулачи с семьей как раз были дома.

В итоге дом ограбили, но семью не тронули.

Тем не менее клуб решил дать голкипера небольшой отпуск, чтобы он мог побыть с семьей. Таким образом против Наполи сыграет 25-летний Жуниор Рейс.

В текущем сезоне Петер Гулачи провел пять матчей, пропустив восемь голов.

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