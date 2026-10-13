Барселона может перехватить скандального юниора МЮ

Юниор Манчестер Юнайтед Джей-Джей Габриэль может оказаться в Барселоне, пишет El Chiringuito.

Напомним, что 16-летний игрок намерен покинуть английский клуб. Его отец недоволен игровым временем сына и намерен перевести его в другую команду.

При этом Габриэль считается большим талантом и сразу стал целью для европейских грандов. Считалось, что его свободным агентом подпишет Реал.

Однако издание утверждает, что сам футболист хотел бы перейти в Барселону, которая готова забрать игрока к себе.

Ранее также сообщалось, что Арсенал потерял двоих игроков.

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