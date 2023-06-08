Марсель Малиновского может возглавить тренер ПСЖ

На пост главного тренера Марселя появился еще один претендент.

Как сообщает La Provence, провансальцев может возглавить Кристоф Галтье. Руководство клуба считает, что наставник ПСЖ хороший кандидат на замену Игору Тудору, который решил досрочно покинуть клуб.

Отмечается, что есть сомнения, что стороны придут к соглашению, ведь 56-летний специалист хочет взять паузу в работе. Тем не менее, вскоре состоится первый раунд переговоров между сторонами.

Другими претендентами являются безработный Марсело Гальярдо и рулевой Райо Вальекано Андони Ираола.