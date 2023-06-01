Тренер Марселя Малиновского подтвердил, что покидает клуб

Главный тренер Марселя Игор Тудор официально объявил о том, что покинет команду после завершения сезона.

Ранее появилась информация, что хорват уйдет с занимаемой должности, что сам 45-летний специалист и подтвердил на пресс-конференции.

"Для меня было честью прожить здесь год с энергией города и болельщиков. У меня был очень хороший год. Это отличный опыт, я вырос. Я уверен, что покидаю клуб в лучшей ситуации, чем была. Я горжусь этим.

Я принял решение уйти по личным причинам, у меня нет договоренности с другим клубом. Я ни на кого не сержусь.

Я отдал себя Марселю на 100% в этом году, у меня было много бессонных ночей. Я работал с компетентными людьми, которые знают путь вперед.

Мы показывали хороший футбол, который дарил эмоции. Мы добились прогресса. Здесь есть хорошая основа для будущего, и я надеюсь, что Марсель займет достойное для себя место с трофеями", - приводит слова Тудора официальный сайт клуба.

Напомним, что хорватский тренер возглавил Марсель летом прошлого года. За тур до финиша чемпионата французская команда занимает третье место в турнирной таблице, обеспечив себе участие в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Тудора в качестве главного тренера рассматривает Ювентус.