Ювентус рассматривает наставника Малиновского в качестве замены Аллегри

Игор Тудор ранее уже работал с "бьянконери".

Пока еще главный тренер Марселя Игор Тудор может летом возглавить туринский Ювентус, пишет Tuttojuve.

Напомним, ранее стало известно, что хорватский специалист покинет Марсель по окончании сезона. Возможно, интерес со стороны "бьянконери" и стал одной из причин.

Игор Тудор выступал за Ювентус в качестве игрока в 1998 – 2007 годах. В сезоне 2020/2021 работал в "старой синьоре" в качестве асситента главного тренера Андреа Пирло.

Также отметим, что туринский клуб провел слабый сезон, а санкции и вовсе привели к тому, что Ювентус пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов впервые за 12 лет.

Потому руководство недовольно Аллегри и ищет ему замену, освободившийся летом Тудор может стать идеальным вариантом.