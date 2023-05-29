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Футбол

Ювентус впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов

Клуб повторил свой худший результат сезона 2010/11.
Сегодня, 00:10
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Из-за неудачного сезона и ряда санкций туринский Ювентус не будет принимать участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

В предпоследнем туре "старая синьора" проиграла Милану и лишилась шансов попасть в топ-4. Италию в главном еврокубковком турнире представят Наполи, Лацио, Интер и Милан.

Перед последним туром и после снятия очков Ювентус располагается на седьмой строчке чемпионата, сохраняя шансы попасть в Лигу Европы.

Туринский клуб не сыграет в ЛЧ впервые за 12 лет, в сезоне 2010/11 "бьянконери" заняли седьмую строчку и пропустили еврокубковый сезон. В том же сезоне туринцы проиграли 10 матчей, как и в текущем. Это тоже антирекорд клуба.

Напомним, в последнем туре Ювентус встретится с Удинезе – это случится 4 июня.

Также ранее стало известно, что этим летом Рома может остаться без тренера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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