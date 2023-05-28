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Ювентус - Милан 0:1: обзор матча и результат игры 28.05.2023

Гол Жиру помог "россонери" укрепиться в топ-4 чемпионата Италии.
Вчера, 23:52
Ювентус - Милан / Getty Images
Ювентус - Милан / Getty Images

В воскресенье, 28 мая, в рамках 37-го тура Серии А Ювентус принимал Милан. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече был забит на 40-й минуте. Героем стал форвард "россонери" Оливье Жиру.

Таким образом, после 37-ми туров Ювентус идет на седьмой строчке с 59-ю очками, а Милан занимает четвертое место, набрав 67 баллов.

Статистика матча Ювентус - Милан 37-го тура Серии А

Ювентус - Милан 0:1
Голы: Жиру, 40

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 16 - 9
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 12 - 10
Ожидаемые голы (xG): 0.97 - 0.52

Ювентус: Шченсны, Данило, Бремер (Бонуччи, 82), Гатти, Куадрадо, Костич (Паредес, 63), Ди Мария (Милик, 63), Рабьо, Локателли, Кьеза, Кин (Айлинг, 73).

Милан: Меньян, Калабрия (Калулу, 86), Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Побега, 82), Тонали, Рафаэл Леау (Балло-Туре, 82), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 56), Жиру (Ориги, 86).

Предупреждения: Жуниор Мессиас (34), Куадрадо (56), Крунич (64).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан Серия А

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