Моуринью летом покинет Рому - источник

Об этом могут обяъвить после финала ЛЕ.

Жозе Моуринью может покинуть Рому уже после окончания этого сезона, пишет Tutto Mercato ссылаясь на свои источники.

Соощается, что сейчас в клубе сложилась ситуация, которая очень похожа на то, что Особенный действительно собирается покинуть Рим.

Якобы об этом известно и руководству, и игрокам, но никто не хочет говорить об этом вслух хотя бы до финала Лиги Европы против Севильи.

Напомним, что португальский специлист работает с римским клубом с 2021 года, в прошлом сезоне Рома выиграла Лигу конференций, а в этом финишировала вне топ-4.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает португальца, как альтернативу Зинедину Зидану.