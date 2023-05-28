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Моуринью летом покинет Рому - источник

Об этом могут обяъвить после финала ЛЕ.
Вчера, 22:14
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Жозе Моуринью может покинуть Рому уже после окончания этого сезона, пишет Tutto Mercato ссылаясь на свои источники.

Соощается, что сейчас в клубе сложилась ситуация, которая очень похожа на то, что Особенный действительно собирается покинуть Рим.

Якобы об этом известно и руководству, и игрокам, но никто не хочет говорить об этом вслух хотя бы до финала Лиги Европы против Севильи.

Напомним, что португальский специлист работает с римским клубом с 2021 года, в прошлом сезоне Рома выиграла Лигу конференций, а в этом финишировала вне топ-4.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает португальца, как альтернативу Зинедину Зидану.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуриньо

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