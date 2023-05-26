ПСЖ определился с приоритетной целью на пост главного тренера

ПСЖ наконец определился, кого хочет видеть у руля на следующий сезон. Выбор парижан пал на Зинедина Зидана, утверждает GFFN.

Катарские владельцы считают именно экс-наставника мадридского Реала идеальным тренером для своего проекта.

При этом у них есть также и запасной план в лице Жозе Моуриньо, с которым ведутся переговоры еще с зимы. Однако португалец не рассматривается всерьез.

Шейхи намерены заполучить Зидана, хотя француз пока не дал своего согласия, несмотря на то, что парижане готовы сделать Зинедина одним из самых высокооплачиваемых специалистов мира.

При этом увольнение Кристофа Гальтье зависит только от того, удастся ли клубу найти для него достойную замену.

Ранее, напомним, стало известно, что Зидан отклонил предложение из Саудовской Аравии.