Воссоединения с Роналду не будет: Зидан отклонил астрономическое предложение Ан-Насра
Французский специалист не станет следующим тренером "всемирного клуба".
Ан-Насру придется продлить поиск нового главного тренера команды.
Как сообщает Footmercato, Зинедин Зидан, которому предлагали пост наставника в арабском клубе, отклонил предложение.
Француза не соблазнило даже астрономическое предложение в размере 75 миллионов в год. Отметим, что контракт был предложен на 2 года.
Зинедин не намерен работать на Ближнем Востоке. Ему хотелось бы вернуться в профессию, возглавив один из клубов топ-5 лиг.
Напомним, что по ходу этого сезона Ан-Наср уволил Руди Гарсию из-за ухудшения результатов и конфликта в раздевалке.