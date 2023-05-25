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Воссоединения с Роналду не будет: Зидан отклонил астрономическое предложение Ан-Насра

Французский специалист не станет следующим тренером "всемирного клуба".
Вчера, 22:50
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Ан-Насру придется продлить поиск нового главного тренера команды.

Как сообщает Footmercato, Зинедин Зидан, которому предлагали пост наставника в арабском клубе, отклонил предложение.

Француза не соблазнило даже астрономическое предложение в размере 75 миллионов в год.  Отметим, что контракт был предложен на 2 года.

Зинедин не намерен работать на Ближнем Востоке. Ему хотелось бы вернуться в профессию, возглавив один из клубов топ-5 лиг.

Напомним, что по ходу этого сезона Ан-Наср уволил Руди Гарсию из-за ухудшения результатов и конфликта в раздевалке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан ан-наср

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