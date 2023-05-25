Воссоединения с Роналду не будет: Зидан отклонил астрономическое предложение Ан-Насра

Ан-Насру придется продлить поиск нового главного тренера команды.

Как сообщает Footmercato, Зинедин Зидан, которому предлагали пост наставника в арабском клубе, отклонил предложение.

Француза не соблазнило даже астрономическое предложение в размере 75 миллионов в год. Отметим, что контракт был предложен на 2 года.

Зинедин не намерен работать на Ближнем Востоке. Ему хотелось бы вернуться в профессию, возглавив один из клубов топ-5 лиг.

Напомним, что по ходу этого сезона Ан-Наср уволил Руди Гарсию из-за ухудшения результатов и конфликта в раздевалке.