Воссоединение с Криштиану: Ан-Наср намерен пригласить Зидана

Ан-Наср нашел еще одного претендента на пост наставника клуба.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "всемирный клуб" выбирает между Зинедином Зиданом и Жозе Моуринью

Условия, которые саудиты готовы предложить Зидану неизвестны, однако, ранее сообщалось, что Моуринью предлагают 50 млн евро в год и контракт на 2 сезона..

Напомним, что сегодня Ан-Наср уволил Руди Гарсию. Временным тренером назначен Динко Еличич.