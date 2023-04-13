Воссоединение с Криштиану: Ан-Наср намерен пригласить Зидана
Саудиты хотят заменить одного француза другим.
Ан-Наср нашел еще одного претендента на пост наставника клуба.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "всемирный клуб" выбирает между Зинедином Зиданом и Жозе Моуринью
Условия, которые саудиты готовы предложить Зидану неизвестны, однако, ранее сообщалось, что Моуринью предлагают 50 млн евро в год и контракт на 2 сезона..
Напомним, что сегодня Ан-Наср уволил Руди Гарсию. Временным тренером назначен Динко Еличич.