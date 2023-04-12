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Футбол

Моуринью получил предложение от Ан-Насра с огромной зарплатой

Португалец снова может поработать вместе с Криштиану Роналду.
Сегодня, 19:32
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Ан-Наср хотя еще официално не попрощался с Руди Гарсией, однако, уже активно ищет ему замену.

Как сообщает издание AS, клуб Криштиану Роналду намерен сделать новым главным тренером команды Жозе Моуринью.

Португальскому специалисту предложен контракт на 2 сезона с зарплатой в 50 млн евро на год.

Источник отмечает, что "особенный" хотел бы продолжить работу с Ромой и сфокусирован на этом проекте.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду не доволен работой с Руди Гарсией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью ан-наср

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