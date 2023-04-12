Роналду недоволен главным тренером Ан-Насра

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду выразил недовольство работой главного тренера команды Руди Гарсией.

Как сообщает As, португальский футболист не доволен подходом Гарсии и тем, какую игру показывает команда.

Роналду не сомневается, что Ан-Наср может побороться за чемпионский титул, однако для этого нужно изменить подход к играм.

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В чемпионате Саудовской Аравии Ан-Наср занимает второе место, уступая Аль-Иттихаду три очка за семь туров до конца.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду сыграл 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду поучаствовал в викторине, ответив на интересные вопросы о себе.