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Футбол

"Вы не хотите играть": Роналду набросился на игрока Аль-Фейхи после ничьи

Португальский игрок разочарован, что не сумел добыть победный результат.
Сегодня, 14:29
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу Ан-Наср встречался с аутсайдером лиги Аль-Фейха. Поединок выдался безрезультативным и завершился вничью - 0:0.

Капитан Ан-Наср Криштиану Роналду не сдержал эмоций после досадной ничьи. Футболист поругался с игроком Аль-Фейха матча.

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В трансляцию попал момент, когда Роналду сразу по завершении матча говорит хавбеку соперника Али Аль-Закану: "Вы играть не хотите". Примечательно, что после этой фразы Криштиану сразу ушел с поля, а футболисты устроили небольшую потасовку.

Отметим, что в чемпионате Саудовской Аравии на счету Роналду 11 голов за 10 матчей. 


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