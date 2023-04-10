"Вы не хотите играть": Роналду набросился на игрока Аль-Фейхи после ничьи

Португальский игрок разочарован, что не сумел добыть победный результат.

В рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу Ан-Наср встречался с аутсайдером лиги Аль-Фейха. Поединок выдался безрезультативным и завершился вничью - 0:0.

Капитан Ан-Наср Криштиану Роналду не сдержал эмоций после досадной ничьи. Футболист поругался с игроком Аль-Фейха матча.

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В трансляцию попал момент, когда Роналду сразу по завершении матча говорит хавбеку соперника Али Аль-Закану: "Вы играть не хотите". Примечательно, что после этой фразы Криштиану сразу ушел с поля, а футболисты устроили небольшую потасовку.

Cristiano Ronaldo was furious after Al-Nassr's goalless draw 🤬 pic.twitter.com/mpxhZUVLMv — GOAL (@goal) April 10, 2023

Отметим, что в чемпионате Саудовской Аравии на счету Роналду 11 голов за 10 матчей.