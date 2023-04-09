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Лучше Роналду: Месси установил рекорд по голам в клубном европейском футболе

Аргентинец превзошел Криштиану по очередному показателю.
Сегодня, 01:06
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В рамках 30 тура чемпионата Франции ПСЖ переиграл Ниццу со счетом 2:0..

Один из голов забил Лионель Месси. Для аргентинца это взятие ворот стало 702 на клубном уровне в Европе.

Таким образом, он превзошел по этому показателю своего заклятого соперника в лице Кришттиану Роналду, который остановился на отметке в 701 гол на момент перехода в Ан-Наср.

В составе ПСЖ Месси забил 30 голов в 68 играх. Все остальные мячи были забиты в составе каталонской Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду лео месси

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