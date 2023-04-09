Лучше Роналду: Месси установил рекорд по голам в клубном европейском футболе

В рамках 30 тура чемпионата Франции ПСЖ переиграл Ниццу со счетом 2:0..

Один из голов забил Лионель Месси. Для аргентинца это взятие ворот стало 702 на клубном уровне в Европе.

Таким образом, он превзошел по этому показателю своего заклятого соперника в лице Кришттиану Роналду, который остановился на отметке в 701 гол на момент перехода в Ан-Наср.

В составе ПСЖ Месси забил 30 голов в 68 играх. Все остальные мячи были забиты в составе каталонской Барселоны.