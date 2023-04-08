Ницца - ПСЖ: обзор и результат матча чемпионата Франции 08.04.2023
Парижане вернулись на победную стезю.
В рамках 30 тура чемпионата Франции Ницца встретилась с ПСЖ.
Парижане добыли уверенную победу несмотря на неуверенную игру, а главным героем команды стал Лионель Месси.
Сперва аргентинец сам открыл счет в поединке после ассиста Нуну Мендеша.
Во втором тайме вингер уже сам выступил в роле ассистента, отдав голевую на Серхио Рамоса, установившего финальный счет.
Статистика матча чемпионата Франции Ницца - ПСЖ
Ницца - ПСЖ 0:2
Голы: Месси, 26, Рамос, 76
xG: 1.58 - 1.1
Владение мячем: 45% - 55%
Удары: 21 - 13
Удары в створ: 7 -3