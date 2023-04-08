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Ницца - ПСЖ: обзор и результат матча чемпионата Франции 08.04.2023

Парижане вернулись на победную стезю.
Вчера, 23:58
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В рамках 30 тура чемпионата Франции Ницца встретилась с ПСЖ.

Парижане добыли уверенную победу несмотря на неуверенную игру, а главным героем команды стал Лионель Месси.

Сперва аргентинец сам открыл счет в поединке после ассиста Нуну Мендеша.

Во втором тайме вингер уже сам выступил в роле ассистента, отдав голевую на Серхио Рамоса, установившего финальный счет.

Статистика матча чемпионата Франции Ницца - ПСЖ

Ницца - ПСЖ 0:2

Голы: Месси, 26, Рамос, 76

xG: 1.58 - 1.1
Владение мячем: 45% - 55%
Удары: 21 - 13
Удары в створ: 7 -3


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