Правда или ложь: Роналду поучаствовал в викторине, ответив на интересные вопросы о себе

Звездный португалец проанализировал факты о своей карьере и достижениях.

Нападающий аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в интересной викторине.

Звездному португальскому футболисту было предложено ответить на различные вопросы о самом себе в формате "правда или ложь".

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Соответствующее испытание, в ходе которого игрок проанализировал факты о своей карьере и достижениях, было устроено для игрока на YouTube-канале LiveScore.

Что из этого получилось, смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вышел в лидеры по количеству голов в 2023 году.