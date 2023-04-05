Роналду вышел в лидеры по количеству голов в 2023
Португалец отличился дублем в очередном матче за Ан-Наср.
В рамках 22 тура чемпионата Саудовско Аравии Ан-Наср Криштиану Роналду встретился с Аль-Адальхом.
Португалец помог своему клубу добыть победу со счетом 0:5, отличившись дублем.Сперва Роналду забил с пенальти.
Затем оформил и второй мяч, отметившись прекрасным рывком в свои 38 лет.
Таким образом, Криштиану забил 14 и 15 голы в 2023 году. Ни один из футболистов пока не смог приблизиться к такой отметке.