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Футбол

Роналду вышел в лидеры по количеству голов в 2023

Португалец отличился дублем в очередном матче за Ан-Наср.
Сегодня, 00:30
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

В рамках 22 тура чемпионата Саудовско Аравии Ан-Наср Криштиану Роналду встретился с Аль-Адальхом.

Португалец помог своему клубу добыть победу со счетом 0:5, отличившись дублем.Сперва Роналду забил с пенальти.

 

Затем оформил и второй мяч, отметившись прекрасным рывком в свои 38 лет.

 

Таким образом,  Криштиану забил 14 и 15 голы в 2023 году. Ни один из футболистов пока не смог приблизиться к такой отметке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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