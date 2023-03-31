Джорджина рассказала о самом необычном месте, где она занималась любовью с Роналду

Возлюбленная нападающего аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес нечаянно рассказала о самом необычном месте, где они занимались любовью.

В одном из эпизодов второго сезона своего реалити-шоу от Netflix "Я - Джорджина" испанская модель во время непринужденного общения с друзьями вспомнила историю об их посещении спа-салона, проговорившись, что они сделали это там, сообщает Marca.

Девушка начала свой рассказ с того, что как-то не хотела мочить руки из-за новой татуировки.

Читай также: Шикарные изгибы: Возлюбленная Роналду в обтягивающем платье поразила фанатов

"Я не хотела заходить в воду на пляже, но после возвращения домой Криш предложил мне пойти в спа. Меня очень раздражало, что я находилась там с поднятыми руками, чтобы они не намокли", - пожаловалась она.

Но тут ее друг в шутку заявил: "Ну, вы могли заняться любовью и в постели, а не в спа".

"Нет, мы сделали это там", - выдала неожиданно Джорджина.

На уточняющий вопрос, действительно ли это было там, возлюбленная Роналду только нервно засмеялась, поскольку отрицать что-либо было уже поздно.

Ранее Джорджина также сделала откровенное признание о знакомстве с Роналду.