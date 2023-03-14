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Шикарные изгибы: Возлюбленная Роналду в обтягивающем платье поразила фанатов

Джорджина Родригес похвасталась фигурой в преддверии съемок.
Сегодня, 08:40
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес

Любимая нападающего сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась в социальных сетях фотографиями со своих съемок.

Девушка опубликовала серию фото в Instagram, на которых она готовиться к съемочному дню. Примечательно то, что Джорджина удивила фанатов, отправляясь на фотоссесию в Саудовской Аравии.

Родригес была в обтягивающем красном платье, которое привернуло внимание.

В качестве аксесуара модель надела платок на голову, что дополнило ее образ.

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Поклонники девушки была в восторге, опубликовав серию комментариев:

  • "В этом взгляде все".
  • "Очень красивая".
  • "Вау-вау-вау".

Ранее сообщалось, что девушка Бартры разорвала красную дорожку откровенным нарядом.


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