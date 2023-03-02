iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Измена Джорджине? Роналду обвиняется в сексе с блогершей из Венесуэлы

Португалец попал в затруднительную ситуацию.
Сегодня, 21:26
Роналду изменяет Джорджине / The Sun
Роналду изменяет Джорджине / The Sun

Несколько дней назад о сближении с форвардом Ан-Насра Криштиану Роналду рассказала Джорджилайя, блогер и инфлюенсер, за которой следят почти 200 000 интернет-пользователей в Instagram. 

В интервью изданию The Sun девушка заявила, что вступила в интимную связь с футболистом 25 марта прошлого года в одном из португальских отелей.

Блогер рассказала, что Роналду слал ей сообщения в то время, как Джорджина Родригес находилась на стадии беременности двойней. Роды состоялись 18 апреля – один из детей, мальчик, умер.

Читайте также: Роналду с сыном посетили бой Джейка Пола и Томми Фьюри

"Когда я прочитала сообщение, я подумала, что если я пойду туда, то мы просто поговорим, узнаем друг друга лучше, может быть, я сделаю еще несколько фотографий. Я не думала, что в такой ситуации будет секс. Факт в том, что это произошло.

Это произошло по моему согласию, но, несмотря на это, я чувствовала, что подверглась манипуляции из-за славы и могущества Криштиану Роналду", - говорится в заявлении инстаграм-модели из Венесуэлы.

Отметим, девушка сожалеет о сексе с футболистом, так как интимная связь принесла ей лишь проблемы. В свою очередь представители португальца отрицают все сказанное Джорджилаей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Статьи по теме

Мане: Перед началом сезона Роналду поздравил меня с переходом в Баварию Мане: Перед началом сезона Роналду поздравил меня с переходом в Баварию
Роналду не попал в сборную сезона впервые за полтора десятка лет Роналду не попал в сборную сезона впервые за полтора десятка лет
Роналду с сыном посетили бой Джейка Пола и Томми Фьюри Роналду с сыном посетили бой Джейка Пола и Томми Фьюри
Роналду оформил хэт-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии Роналду оформил хэт-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Голевая передача и предассист Зинченко в обзоре матча Арсенал - Эвертон 4:0
Голевая передача и предассист Зинченко в обзоре матча Арсенал - Эвертон 4:0

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: этапом в Нове-Место возобновляется Кубок мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:19
Президент Ла Лиги выступил с заявлением касаемо летней трансферной кампании Барселоны
Европа22:57
Месси определился с будущим - журналист
Бокс22:49
Бокс: расписание боев
Европа22:27
Мартинес - о награде лучшему голкиперу: Думал, хоть бесплатно поем на церемонии
Киберспорт22:17
ESL Pro League Season 17: MOUZ выиграли первый матч и в полуфинале сыграют с Furia
Европа22:10
Реал - Барселона: онлайн-трансляция 1/2 финала Кубка Испании
Киберспорт22:10
The Lima Major 2023: Spirit выбили PSG.LGD, EG продолжат борьбу
Европа22:04
Бускетс стал рекордсменом по количеству cыгранных Эль-Классико
Европа21:54
Ливерпуль хочет усилиться лидером Челси
Европа21:43
Бускетс принял решение о своем будущем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK