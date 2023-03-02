Измена Джорджине? Роналду обвиняется в сексе с блогершей из Венесуэлы

Несколько дней назад о сближении с форвардом Ан-Насра Криштиану Роналду рассказала Джорджилайя, блогер и инфлюенсер, за которой следят почти 200 000 интернет-пользователей в Instagram.

В интервью изданию The Sun девушка заявила, что вступила в интимную связь с футболистом 25 марта прошлого года в одном из португальских отелей.

Блогер рассказала, что Роналду слал ей сообщения в то время, как Джорджина Родригес находилась на стадии беременности двойней. Роды состоялись 18 апреля – один из детей, мальчик, умер.

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"Когда я прочитала сообщение, я подумала, что если я пойду туда, то мы просто поговорим, узнаем друг друга лучше, может быть, я сделаю еще несколько фотографий. Я не думала, что в такой ситуации будет секс. Факт в том, что это произошло.

Это произошло по моему согласию, но, несмотря на это, я чувствовала, что подверглась манипуляции из-за славы и могущества Криштиану Роналду", - говорится в заявлении инстаграм-модели из Венесуэлы.

Отметим, девушка сожалеет о сексе с футболистом, так как интимная связь принесла ей лишь проблемы. В свою очередь представители португальца отрицают все сказанное Джорджилаей.